День рождения Золушки
Киноафиша День рождения Золушки

Спектакль День рождения Золушки

Постановка
Камерная сцена 12+
Режиссер Софья Рубина
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка «День рождения Золушки» в театре «Камерная сцена»

Фольклорный сюжет о бедной девушке, чудесным образом встретившей своего Принца, бродит по миру многие века. Десятки авторов сочиняли свою версию этой истории. Особенно полюбилась детям сказка «Золушка» Шарля Перро, которая вдохновила многих театральных деятелей на создание новых интерпретаций.

Театр «Камерная сцена» представляет спектакль по пьесе Лидии Андреевой «День рождения Золушки». Это веселая музыкальная история, которая не оставит равнодушными ни юных зрителей, ни их родителей.

Полюбившиеся герои

Маленькие зрители смогут встретиться с любимыми персонажами: трогательной Золушкой, ироничной Феей, несносной Мачехой и её капризными дочками. Также на сцене появится смешной Король, который обожает своего сына, и, конечно, юный Принц, в которого не могла не влюбиться Золушка!

Атмосфера 17 века

Спектакль порадует зрителей яркими костюмами, выполненными в духе 17 века, что позволит полностью погрузиться в атмосферу незабываемой театральной сказки. Приходите с детьми и наслаждайтесь этим чарующим представлением!

Рекомендованный возраст: 8+

Фотографии

День рождения Золушки День рождения Золушки
