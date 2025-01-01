Спектакль День рождения «Заячьего стона»

Квартет «Заячий стон»: 10 лет вместе!

Квартет «Заячий стон» отмечает свой 10-летний юбилей! В честь этого события в клубе Bounce пройдет уникальный творческий вечер, который соберет на одной сцене самых ярких участников проекта.

Неповторимая атмосфера

На вечере зрители смогут насладиться выступлениями актеров, музыкантов и авторов, которые создавали атмосферу «Заячьего стона» на протяжении всех этих лет. Это не просто спектакль, а целый мир, который откроется каждому, кто придет в этот вечер.

Специальные гости

В программе вечера запланированы выступления приглашенных артистов, которые добавят уникальности и разнообразия в это торжество. Также зрителей ждут сюрпризы и непредсказуемые коллаборации.

Интересные факты о «Заячьем стоне»

Театр был основан в 2013 году и с тех пор стал одним из самых популярных независимых театров в городе.

Каждый спектакль «Заячьего стона» — это эксперимент, в котором соединяются разные жанры: от драмы до музыки и танца.

За 10 лет существования театр выпустил более 20 спектаклей, многие из которых были отмечены наградами.

Как попасть на вечер?

Билеты на творческий вечер уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого уникального события и отметить десятилетие вместе с любимым театром!