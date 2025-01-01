Спектакль День рождения «Заячьего стона»

Квартет «Заячий стон» отмечает свой 10-летний юбилей! В честь этого события в клубе Bounce пройдет уникальный творческий вечер, который соберет на одной сцене самых ярких участников проекта.
На вечере зрители смогут насладиться выступлениями актеров, музыкантов и авторов, которые создавали атмосферу «Заячьего стона» на протяжении всех этих лет. Это не просто спектакль, а целый мир, который откроется каждому, кто придет в этот вечер.
В программе вечера запланированы выступления приглашенных артистов, которые добавят уникальности и разнообразия в это торжество. Также зрителей ждут сюрпризы и непредсказуемые коллаборации.
Билеты на творческий вечер уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого уникального события и отметить десятилетие вместе с любимым театром!