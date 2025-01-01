Меню
День рождения вместе с вами! Владислав Косарев
Билеты от 600₽
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Владислав Косарев: концерт ко Дню Рождения

Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Оселкова приглашает зрителей на уникальный концерт Владислава Косарева. В этот особенный день певец исполнит самые любимые произведения из своего репертуара, тем самым представив все грани своего многогранного творчества.

Талант и обаяние

Владислав Косарев — это не просто певец, а настоящий артист. Судьба щедро одарила его: талант, красота, высокая культура и голос, способный покорить сердца слушателей. Это делает его выступления поистине незабываемыми. Критики отмечают, что его концерты можно смело называть «театром песни» или «театром одного актера-певца».

Разнообразие жанров

Определить, в каком жанре Владислав более убедителен, практически невозможно. Его выступления охватывают широкий спектр: от эстрадных хитов до оперных арий, от народных песен до яркой оперетты. Каждое его выступление приводит в восторг любую аудиторию, и неудивительно, что он является частым участником проекта «Романтика романса», а также больших праздничных концертов в лучших концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга.

Обратите внимание: программа может быть изменена. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Декабрь
5 декабря пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

