Спектакль День рождения Театра Даниила Миронова

Творческая вечеринка в честь 2-летия театра Даниила Миронова

Театр Даниила Миронова отмечает свой второй день рождения! В честь этого знаменательного события мы приглашаем вас на праздничную вечеринку, которая состоится 18 мая в 19:00. Место встречи — уютный Дом Остермана на Баумана, 70.

Программа вечера

Вечеринка обещает быть насыщенной и разнообразной. В программе:

Музыкальные выступления

Этюды от актеров

Нетворкинг с творческими личностями

Это отличная возможность пообщаться с актерами, режиссерами и основателем театра, а также встретиться с нашими любимыми зрителями!

Поддержка и партнеры

Мы благодарны нашим партнерам, без которых это событие не состоялось бы:

Музыкальный бренд LUX EVENTS

Дом Остермана

Спасибо, что вы с нами! Мы ждем вас на нашем празднике!