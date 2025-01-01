Спектакль День рождения Театра Даниила Миронова

Театр Даниила Миронова отмечает свой второй день рождения! В честь этого знаменательного события мы приглашаем вас на праздничную вечеринку, которая состоится 18 мая в 19:00. Место встречи — уютный Дом Остермана на Баумана, 70.
Вечеринка обещает быть насыщенной и разнообразной. В программе:
Это отличная возможность пообщаться с актерами, режиссерами и основателем театра, а также встретиться с нашими любимыми зрителями!
Мы благодарны нашим партнерам, без которых это событие не состоялось бы:
Спасибо, что вы с нами! Мы ждем вас на нашем празднике!