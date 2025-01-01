Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День рождения Театра Даниила Миронова
Киноафиша День рождения Театра Даниила Миронова

Спектакль День рождения Театра Даниила Миронова

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческая вечеринка в честь 2-летия театра Даниила Миронова

Театр Даниила Миронова отмечает свой второй день рождения! В честь этого знаменательного события мы приглашаем вас на праздничную вечеринку, которая состоится 18 мая в 19:00. Место встречи — уютный Дом Остермана на Баумана, 70.

Программа вечера

Вечеринка обещает быть насыщенной и разнообразной. В программе:

  • Музыкальные выступления
  • Этюды от актеров
  • Нетворкинг с творческими личностями

Это отличная возможность пообщаться с актерами, режиссерами и основателем театра, а также встретиться с нашими любимыми зрителями!

Поддержка и партнеры

Мы благодарны нашим партнерам, без которых это событие не состоялось бы:

  • Музыкальный бренд LUX EVENTS
  • Дом Остермана

Спасибо, что вы с нами! Мы ждем вас на нашем празднике!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше