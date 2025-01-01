Меню
День рождения «Сначала театра»
Билеты от 2000₽
Киноафиша День рождения «Сначала театра»

День рождения «Сначала театра»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

День рождения театра: квартирник в стиле комедии

Дорогие друзья! По доброй традиции 18 октября мы отмечаем день рождения. На протяжении трех лет в этот день мы радовали вас нашими спектаклями и премьерами. В 2025 году приглашаем вас на квартирник по случаю дня рождения «Сначала театра»!

Веселая атмосфера

Сценарий для вечеринки в комедийном стиле разработали режиссёр Екатерина Королёва и актер проекта Григорий Пахомов. Присоединяйтесь к нам, чтобы провести вечер в непринужденной атмосфере и насладиться хорошим настроением.

Уютное место

Наш квартирник пройдет в лофтовом пространстве ALLE HALL, расположенном всего в трех минутах от станции метро «Курская», на территории завода «Арма». Интерьер оформлен в стиле лофт-модерн, создающим расслабляющую обстановку. Комфортные диванчики и удобные столики придадут заведению домашний уют.

Что вас ждет

Сбор гостей начнется в 18:30. Рассадка свободная, так что вы сможете выбрать удобное место. Перед началом вечера для всех гостей будет предложен приветственный напиток и легкий фуршет, которые уже включены в стоимость входного билета. На протяжении всего мероприятия будет доступен безлимитный чай и кофе.

Не упустите возможность отпраздновать наш день рождения вместе с нами в отличной компании!

Адрес: Москва, Нижний Сусальный пер., 5с5а (метро «Курская», выход №5).

Купить билет на концерт День рождения «Сначала театра»

Октябрь
18 октября суббота
19:00
Alle Hall Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 5а, бизнес-квартал «Арма»
от 2000 ₽

