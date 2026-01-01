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День рождения Смирновой
Киноафиша День рождения Смирновой

Спектакль День рождения Смирновой

Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

История по пьесе Людмилы Петрушевской: о любви, отчаянии и надежде

Три женщины, случайно собравшиеся вместе, делятся своими сокровенными мыслями, обнажая боль, радость и отчаяние. Их беседа превращает повседневность в поэзию и тайну.

Тайна жизни в мгновениях откровенности
Короткие моменты взаимопонимания и сочувствия показывают красоту человеческого существования. Простые слова — «Как хорошо, что ты есть» — становятся гимном уникальности каждой жизни.

Здесь и сейчас
Эта ироничная и нежная пьеса утверждает важность принятия судьбы и радости в настоящем моменте. Ради таких мгновений поставлен спектакль, ради них существует театр.

Режиссер
Александра Толстошева
В ролях
Екатерина Кирчак
Илья Шляга
Илья Шляга
Екатерина Александрушкина
Екатерина Кирчак
Полина Одинцова

Фотографии

День рождения Смирновой День рождения Смирновой День рождения Смирновой
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