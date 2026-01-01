История по пьесе Людмилы Петрушевской: о любви, отчаянии и надежде

Три женщины, случайно собравшиеся вместе, делятся своими сокровенными мыслями, обнажая боль, радость и отчаяние. Их беседа превращает повседневность в поэзию и тайну.

Тайна жизни в мгновениях откровенности

Короткие моменты взаимопонимания и сочувствия показывают красоту человеческого существования. Простые слова — «Как хорошо, что ты есть» — становятся гимном уникальности каждой жизни.

Здесь и сейчас

Эта ироничная и нежная пьеса утверждает важность принятия судьбы и радости в настоящем моменте. Ради таких мгновений поставлен спектакль, ради них существует театр.