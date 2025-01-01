Меню
День рождения Смирновой
Билеты от 2200₽
Киноафиша День рождения Смирновой

Спектакль День рождения Смирновой

Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О спектакле

День рождения Смирновой: спектакль о любви, отчаянии и надежде по пьесе Людмилы Петрушевской

Спектакль «День рождения Смирновой» был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в трех категориях:

  • Драма/Спектакль малой формы
  • Драма/Работа режиссера (Саша Толстошева)
  • Драма/Женская роль (Полина Одинцова)

Сюжет

Этот спектакль рассказывает о трех женщинах, которые случайно встретились за праздничным столом. Между ними не царит симпатия, но разговор неожиданно переходит на самые сокровенные темы. Они начинают делиться тем, о чем молчали годами.

Из повседневной рутины и привычной тоски возникает поэзия и тайна. Смешанные смехом и слезами, они открывают величайшую тайну жизни, которая, хотя и бывает кратковременна, поражает своей глубиной. В эти пронзительные моменты женщины начинают слышать и чувствовать друг друга. Внезапно звучит простое, но значимое: «Смирнова, как хорошо, что ты есть».

Темы и идеи

Ироничная и безжалостная, но при этом нежная, эта пьеса утверждает уникальность каждого человеческого существования и ценность каждого прожитого дня. Она поднимает важные вопросы о принятии судьбы, о прошлом и будущем. Отвечая на запрос о том, что все события происходят здесь и сейчас, спектакль побуждает зрителей слышать и сопереживать друг другу.

Команда

Спектакль поставлен Сашей Толстошевой, а в главных ролях выступают:

  • Смирнова Эля — Екатерина Александрушкина
  • Дружинина Рита — Екатерина Кирчак
  • Шестакова Полина — Полина Одинцова
  • Валентин — Антон Коршунов, Илья Шляга

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставляет задуматься о важности каждой человеческой жизни.

Режиссер
Саша Толстошева
В ролях
Илья Шляга
Илья Шляга
Екатерина Кирчак
Екатерина Александрушкина
Антон Коршунов
Полина Одинцова

Январь
9 января пятница
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2200 ₽

Фотографии

День рождения Смирновой День рождения Смирновой День рождения Смирновой День рождения Смирновой День рождения Смирновой День рождения Смирновой

