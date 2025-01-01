Спектакль День рождения Смирновой

История, рассказанная в пьесе «День рождения», словно подсмотрена в замочную скважину.Три женщины, которые терпеть одна другую не могут, начинают жаловаться на жизнь, как будто они – лучшие подруги.

Пьеса Людмилы Петрушевской «День рождения Смирновой» написана в 1977 году. Три женщины, одна комната и разговоры, в которых сразу и юмор, и трагедия, и судьба, и эпоха. Все героини — из семей старой русской интеллигенции — военной, научной. Это осколки образованного класса, разбитого революциями и войнами в клочья. Потомки чеховских сестер сто лет спустя. Историю, словно подсмотренную в замочную скважину, воплотил на сцене выпускник Щукинского училища, воспитанник Юрия Погребничко — молодой режиссер Максим Солопов.