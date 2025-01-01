Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
День рождения Смирновой
Билеты от 500₽
Киноафиша День рождения Смирновой

Спектакль День рождения Смирновой

Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История, рассказанная в пьесе «День рождения», словно подсмотрена в замочную скважину.Три женщины, которые терпеть одна другую не могут, начинают жаловаться на жизнь, как будто они – лучшие подруги.

Пьеса Людмилы Петрушевской «День рождения Смирновой» написана в 1977 году. Три женщины, одна комната и разговоры, в которых сразу и юмор, и трагедия, и судьба, и эпоха. Все героини — из семей старой русской интеллигенции — военной, научной. Это осколки образованного класса, разбитого революциями и войнами в клочья. Потомки чеховских сестер сто лет спустя. Историю, словно подсмотренную в замочную скважину, воплотил на сцене выпускник Щукинского училища, воспитанник Юрия Погребничко — молодой режиссер Максим Солопов.

Режиссер
Максим Солопов
В ролях
Елена Павлова
Татьяна Лосева
Ольга Бешуля
Наум Швец

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Эффект Пигмалиона
16+
Комедия Премьера
Эффект Пигмалиона
29 января в 18:40 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Обломов 3D
12+
Драма
Обломов 3D
24 октября в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 700 ₽
Гуси-лебеди
0+
Мюзикл Детский
Гуси-лебеди
4 октября в 11:00 Поколение
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше