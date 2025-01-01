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День рождения сказки
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Спектакль День рождения сказки

Детская мультимедийная бродилка по мотивам русских сказок 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключение для детей и взрослых

В спектакле «День рождения сказки» дети в возрасте от 5 до 9 лет становятся участниками удивительного приключения. В день рождения Сказки все готовы к торжеству, но вот беда — именинница пропала! В поисках Сказки зрители отправляются по Новой Александринке, сталкиваясь по пути с летающими рыбами, волшебными гномами и космонавтом. Вместе с детьми зрители занимаются подготовкой праздника и готовят место для долгожданной Сказки.

Мультимедийное представление

Но сама Сказка не заставит себя долго ждать. Она появится вместе с Сказочником, и тогда начнется вторая часть приключения. Это будет настоящее мультимедийное представление, в котором живопись и фольклор переплетаются в яркие образы, вдохновленные искусством великих мастеров. Здесь оживут мотивы русского фольклора, а также работы таких художников, как Кустодиев, Врубель, Рерих и Бакст.

Праздник, который подарит чудо

«День рождения сказки» — это не только веселое и познавательное времяпрепровождение для детей, но и настоящая театральная магия, в которой сочетаются элементы живописи, фольклора и мультимедийного искусства. Этот спектакль подарит зрителям ощущение праздника и волшебства, которое они смогут унести с собой.

Режиссер
Иван Куркин
В ролях
Семен Сытник
Юлия Марченко
Николай Белин
Егор Долгополов
Софья Шустрова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
13:00 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
13:00 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
13:00 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽

Фотографии

День рождения сказки День рождения сказки День рождения сказки День рождения сказки

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