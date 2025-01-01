Спектакль День рождения сказки

Приключение для детей и взрослых

В спектакле «День рождения сказки» дети в возрасте от 5 до 9 лет становятся участниками удивительного приключения. В день рождения Сказки все готовы к торжеству, но вот беда — именинница пропала! В поисках Сказки зрители отправляются по Новой Александринке, сталкиваясь по пути с летающими рыбами, волшебными гномами и космонавтом. Вместе с детьми зрители занимаются подготовкой праздника и готовят место для долгожданной Сказки.

Мультимедийное представление

Но сама Сказка не заставит себя долго ждать. Она появится вместе с Сказочником, и тогда начнется вторая часть приключения. Это будет настоящее мультимедийное представление, в котором живопись и фольклор переплетаются в яркие образы, вдохновленные искусством великих мастеров. Здесь оживут мотивы русского фольклора, а также работы таких художников, как Кустодиев, Врубель, Рерих и Бакст.

Праздник, который подарит чудо

«День рождения сказки» — это не только веселое и познавательное времяпрепровождение для детей, но и настоящая театральная магия, в которой сочетаются элементы живописи, фольклора и мультимедийного искусства. Этот спектакль подарит зрителям ощущение праздника и волшебства, которое они смогут унести с собой.