День рождения органа

Входит в Абонемент 42 Органные пятницы Орган Программа Бах И. С.. Прелюдия и фуга до мажор, BWV 531 Бах И. С.. Хоральная прелюдия «О, человек, оплачь свой тяжкий грех», BWV 622 Бах И. С.. Хоральная прелюдия «Приди, Господь творец», BWV 631 Бартулис. «Лунный свет» Бах И. С.. Концерт соль мажор по принцу Иоганну Эрнсту, BWV 592 Эбен. Финал из цикла «Воскресная музыка» Бах И. С.. Прелюдия и фуга ми минор, BWV 548 Гедике. Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор Бах И. С.. Хоральная прелюдия «Помилуй меня, Боже», BWV 721 Бах И. С.. Хоральная прелюдия «Слава в вышних Богу», BWV 664 Эскеш. Две поэмы От барочной глубины до современных музыкальных форм — маэстро Тарас Багинец представит нового основного приглашённого органиста Свердловской филармонии — Ивана Царёва. Сравниваем вечную классику с современными мотивами органного искусства. Благодаря сочетанию эмоций композитора, чувств исполнителя и настроения слушателей, присутствующих в зале, даже знакомые мелодии обретают новое дыхание и неповторимую красоту. Участники Багинец Тарас (орган) Царёв Иван (орган)