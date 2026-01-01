Спектакль «День рождения Мухи» в Красноярском музыкальном театре

Красноярский музыкальный театр открывает проект «В гостях у Сказки» спектаклем «День рождения Мухи». Артисты познакомят маленьких зрителей с различными правилами, включая театральный этикет и безопасность. Спектакль уведет детей в мир природы, где законы добра и гостеприимства действуют для всех живых существ.

Музыкальная сказка в одном действии

«День рождения Мухи» — первый спектакль проекта «В гостях у Сказки», в котором юные зрители познакомятся с театральным этикетом. Как правильно готовиться к посещению театра? Сколько бантиков нужно завязать маленьким принцессам? Какой галстук выбрать маленькому герою? Когда можно аплодировать и кричать «Браво!»? Мы поделимся всеми тайнами театральной жизни.

Удивительный мир природы

История «День рождения Мухи» переносит зрителей в удивительный мир, где вместо стула вы садитесь на настоящий гриб, спите в большом красивом цветке, а вместо одеяла укрываетесь нежнейшим лепестком. В мире, полном солнечного света, действуют законы гостеприимства, дружбы и любви. Здесь не имеет значения, человек вы или непоседливая букашка — законы добра универсальны для всего живого на земле. Когда друзья собираются в круг, чтобы поздравить именинницу, этому событию радуется весь мир.