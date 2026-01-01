Веселый музыкальный спектакль о коте Леопольде

Приглашаем вас на весёлый музыкальный спектакль, основанный на известном мультфильме о коте Леопольде! Этот спектакль расскажет о том, как чрезмерная дружелюбность и хорошие манеры могут стать причиной для шуток и насмешек, особенно когда Леопольд получает прозвище «подлый трус» от проказливых мышей.

Но не стоит волноваться! В конце концов, победят дружба и добрые отношения.

Юные зрители могут ожидать много веселья: живое исполнение смешных песен, озорные игры с артистами и заряд позитивного настроения. Ребята смогут петь вместе с артистами любимые песни из мультфильмов и ловить летящие в зал воздушные шары. Спектакль проходит под девизом «РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!».