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День рождения кота Леопольда
Киноафиша День рождения кота Леопольда

Спектакль День рождения кота Леопольда

Постановка
Башкирский театр оперы и балета 0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+

О спектакле

Мюзикл о добром коте Леопольде

В Башкирском государственном театре оперы и балета зрителей ждет захватывающий детский мюзикл в двух действиях. Главный герой — добрый кот Леопольд, которому вредные мыши намерены испортить праздник.

На день рождения Леопольда мышата беспокойно тревожат его: звонят по телефону, дразнят с помощью «чихательного» торта, посыпанного табаком. Чтобы помочь коту, доктор-пес прописывает ему специальные таблетки «Озверин», которые лишают его доброты. Но мышата быстро внедряются в план и похищают из сумки доктора средство «Отшибин», благодаря которому временно теряют память.

Однако на этом их пакости не заканчиваются. Они проникают в квартиру кота и пьют дрожжи, от которых раздуваются до невероятных размеров! Несмотря на все их проделки, кот Леопольд дружелюбно прощает их и призывает жить в мире и согласии.

Спектакль, наполненный юмором и добротой, прекрасно подойдет тем, кто ценит веселые истории с положительным посылом. Действие будет сопровождаться аудиозаписью, что придаст мюзиклу дополнительный шарм.

Фотографии

День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда
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