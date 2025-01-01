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День рождения кота Леопольда
Билеты от 600₽
Киноафиша День рождения кота Леопольда

Спектакль День рождения кота Леопольда

0+
Режиссер Александр Левенбук
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

День Рождения Леопольда. Спектакль для всей семьи в Музыкальной квартире на Тверской

Самый дружелюбный кот на свете, Леопольд, собирается отпраздновать свой День Рождения и приглашает всех в свою уютную компанию. Этот спектакль — настоящая находка для детей и их родителей, ведь он полон веселья, шуток и музыки!

Забавные проказы мышат

Но не всё так просто! В день праздника маленькие проказники, Белый и Серый Мышонок, решают испортить веселье. Своими шалостями они пытаются довести Леопольда до бешенства. Однако, наш умный и вежливый кот не падает духом и призывает мышат к дружбе и пониманию.

Что ждёт зрителей?

Спектакль обещает быть ярким и динамичным. Ребята не успеют соскучиться, ведь их ждут:

  • Много шуток и забавных моментов
  • Весёлые игры, в которые смогут поиграть и зрители
  • Завораживающая музыка, создающая атмосферу праздника

Послание о доброте

Главная идея спектакля — это победа великодушия и доброты над злостью и недопониманием. Леопольд показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти общий язык и жить в мире.

Не упустите возможность насладиться этой увлекательной историей! Приходите на спектакль и разделите радость праздника с Леопольдом и его друзьями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

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