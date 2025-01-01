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Билеты
День рождения Ильи: Пилот
Билеты от 7000₽
Киноафиша День рождения Ильи: Пилот

День рождения Ильи: Пилот

16+
Возраст 16+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Эксклюзивный концерт группы «Пилот» на реке

Вечером музыка будет греметь над волнами реки! Легендарная группа «Пилот» проведет эксклюзивный сольный концерт в честь дня рождения своего фронтмена Ильи Кнабенгофа. Это событие обещает стать незабываемым и привлечет внимание всех поклонников группы.

Когда и где?

Концерт состоится на теплоходе, который отправится с причала «Северный речной вокзал. Причал № 1» (м. Речной Вокзал). После завершения представления теплоход вернется в тот же порт, что позволит зрителям удобно добраться до дома.

Почему стоит посетить?

«Пилот» — это не просто группа, а культовый коллектив, который оставил яркий след в истории российской рок-музыки. Их хиты известны каждому, а атмосфера живого концерта на реке создаст уникальный опыт для зрителей. Не упустите возможность насладиться музыкой под открытым небом и в компании единомышленников!

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте группы и в кассах театров. Не забудьте позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Приходите на концерт и насладитесь яркими мелодиями в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 7000 ₽

Фотографии

День рождения Ильи: Пилот

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