День Рождения!: Хрен

Юбилейный концерт группы ХРЕН

11 апреля группа ХРЕН отпразднует свой 8-летний юбилей на сцене, устраивая большой сольный концерт в клубе «Сердце». Это будет вечер радости, драйва и музыкальной энергии, в который зрители смогут насладиться как старыми, так и новыми хитами группы.

Группа известна своим уникальным стилем, сочетающим «хрен метал» с прямыми текстами и динамичной атмосферой. В программе концерта ожидаются:

юбилейная программа с зажигательными композициями;

максимальный драйв на протяжении всего выступления;

полный контакт с залом, создающий чувство единства с публикой.

Не обойдется и без разнообразного мерча, угара и веселья! Так что не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Приходите на День Рождения группы ХРЕН и зарядитесь положительными эмоциями!