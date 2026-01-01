День рождения группы «Жажда»

Звуки фолка и рока: Концерт группы «Жажда»

Не упустите возможность стать свидетелем незабываемого выступления рок-группы «Жажда», родом из Новосибирска. С момента своего основания в 2002 году поэтом и музыкантом Андреем Кращуком, группа завоевала любовь слушателей благодаря уникальному смешению фолка и рока.

Музыка и стиль

В репертуаре «Жажды» вы найдете очаровательные мелодии, наполненные живыми аккордами аккордеона, завораживающей флейтой и энергичными ритмами рок-гитары. Группа отличается свежими текстами на хорошем русском языке, которые легко запоминаются и становятся близкими для аудитории.

Ирония и артистизм

Группе «Жажда» присуща гротесковая подача и яркий конферанс, которые придают каждому выступлению особую атмосферу. Их ироничный подход к музыке и жизни делает концерты интересными, а песни – запоминающимися.

Чарующие тексты

Лирика группы создает особое настроение. Каждая песня – это история, которая легко откликается в сердцах слушателей. Звучание их музыки заставляет забыть о повседневных заботах и наполняет окружающий мир яркими красками.

Не упустите возможность насладиться творчеством группы «Жажда» и провести вечер в компании качественной музыки и великолепного сценического шоу.