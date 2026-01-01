День рождения Фредди Меркьюри

Вечер в честь Фредди Меркьюри в Москве

Фредди Меркьюри — имя, которое навсегда останется в истории музыки. Этот легендарный фронтмен группы Queen стал символом музыкальной революции 70-х и 80-х годов. Его уникальный вокал и невероятная харизма продолжают вдохновлять исполнителей и зрителей по всему миру.

Поклонников ждет незабываемый вечер, посвященный дню рождения одного из самых известных рок-музыкантов всех времен!

Группа Forever Queen — известный российский трибьют Queen — представит масштабное шоу. Зрители услышат все хиты культового коллектива: «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «Another One Bites the Dust», «Radio Ga Ga» и многие другие.

Этот концерт подарит новым поколениям шанс ощутить магию Queen, а давним фанатам — вновь пережить эмоции, которые дарила музыка короля рока.