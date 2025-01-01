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День рождения Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
Киноафиша День рождения Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

День рождения Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Открытие четвертого сезона Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Друзья, приготовьтесь к незабываемым музыкальным вечерам! В этом месяце откроется четвертый сезон Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза.

Уникальная атмосфера джазового клуба

Джаз-клуб Игоря Бутмана зарекомендовал себя как одно из лучших мест для наслаждения живой музыкой. Здесь каждый вечер наполнен магией джаза, а уютная атмосфера создает идеальные условия для общения и отдыха.

Звезды на одной сцене

В рамках открытия сезона на сцене клуба выступят как известные музыканты, так и молодые таланты. Вы сможете насладиться выступлениями как российских, так и зарубежных джазовых исполнителей, которые привнесут в вечер свою уникальную интерпретацию классических и современных джазовых композиций.

Интересные факты о клубе

Джаз-клуб Игоря Бутмана был основан в 2010 году и с тех пор стал местом притяжения для музыкантов и зрителей. Клуб активно поддерживает молодые таланты, проводя различные конкурсы и мастер-классы.

Как попасть на открытие

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты на открытие четвертого сезона уже в продаже. Убедитесь, что вы забронировали свои места заранее, чтобы насладиться вечером джаза в компании друзей и единомышленников.

Следите за обновлениями на официальном сайте клуба, чтобы быть в курсе всех предстоящих событий и концертов. Ждем вас в Джаз-клубе Игоря Бутмана!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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