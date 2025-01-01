День рождения Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Открытие четвертого сезона Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Друзья, приготовьтесь к незабываемым музыкальным вечерам! В этом месяце откроется четвертый сезон Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза.

Уникальная атмосфера джазового клуба

Джаз-клуб Игоря Бутмана зарекомендовал себя как одно из лучших мест для наслаждения живой музыкой. Здесь каждый вечер наполнен магией джаза, а уютная атмосфера создает идеальные условия для общения и отдыха.

Звезды на одной сцене

В рамках открытия сезона на сцене клуба выступят как известные музыканты, так и молодые таланты. Вы сможете насладиться выступлениями как российских, так и зарубежных джазовых исполнителей, которые привнесут в вечер свою уникальную интерпретацию классических и современных джазовых композиций.

Интересные факты о клубе

Джаз-клуб Игоря Бутмана был основан в 2010 году и с тех пор стал местом притяжения для музыкантов и зрителей. Клуб активно поддерживает молодые таланты, проводя различные конкурсы и мастер-классы.

Как попасть на открытие

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты на открытие четвертого сезона уже в продаже. Убедитесь, что вы забронировали свои места заранее, чтобы насладиться вечером джаза в компании друзей и единомышленников.

Следите за обновлениями на официальном сайте клуба, чтобы быть в курсе всех предстоящих событий и концертов. Ждем вас в Джаз-клубе Игоря Бутмана!