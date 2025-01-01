Спектакль День рождения Дедушки Мороза

Детская Новогодняя Елка в Banana Park

Подарим праздник самому главному зимнему волшебнику! В этом году в Banana Park мы приглашаем всех желающих на незабываемое торжество, посвященное Дедушке Морозу.

Что вас ждёт?

Захватывающий зимний квест с Гринчем и Снегурочкой — отлично подойдет для всей семьи.

Весёлые игры с Дедушкой Морозом — погрузитесь в атмосферу настоящего зимнего чуда.

Мастер-класс по созданию игрушки на ёлку — дайте волю своей фантазии и создайте уникальный новогодний сувенир.

Сладкий подарок каждому гостю — пусть ваш праздник станет ещё более приятным!

Не упустите возможность

На этом празднике у вас будет шанс не только повеселиться, но и написать письмо Деду Морозу, вручая ему ваши заветные желания. Это уникальная возможность для детей и взрослых окунуться в сказку и создать незабываемые воспоминания.