День рождения Большого оркестра

Юбилейный сезон Уральского академического филармонического оркестра

В этом сезоне главному коллективу филармонии исполняется особая дата, и в честь этого события подготовлена удивительная программа. Зрители смогут насладиться выступлением солистов оркестра в рамках концерта, который обещает стать настоящим событием для всех любителей симфонической музыки.

Программа концерта

Первое отделение концерта будет посвящено произведениям для солирующих инструментов с оркестром. После перерыва на сцену выйдет весь Уральский академический филармонический оркестр под руководством главного дирижёра Дмитрия Лисса.

Выбор произведений

В программе присутствуют выдающиеся музыкальные шедевры: Румынская рапсодия № 1 Георге Энеску, Итальянское каприччио Петра Ильича Чайковского и Вальс Мориса Равеля. Эти произведения известны своей эмоциональной насыщенностью и виртуозностью исполнения, что создаст атмосферу праздника на сцене.

Дирижёр и художественный руководитель

Дмитрий Лисс, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, снова возьмёт на себя управление оркестром. Его мастерство и глубокое понимание музыки гарантируют неповторимый концертный опыт.

Приглашаем всех ценителей симфонического искусства отметить начало юбилейного сезона вместе с нами. Это будет мощный аккорд, который вдохновит на новые музыкальные свершения!