День рождения Бетховена. «Лунная» и «Крейцерова» сонаты, трио «Призрак»

Москонцерт приглашает вас на заключительный вечер цикла «Бетховенских вечеров на Арбате» в Музее А. Н. Скрябина. Этот вечер особенно примечателен, так как он приурочен к юбилейному 255-му дню рождения Людвига ван Бетховена. Музыку выдающегося композитора исполнят:
Ведущий вечера — Андрей Лавинский. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной.
Вечер начнётся с одной из самых известных сонат Бетховена — «Лунной» (Соната № 14 для фортепиано до-диез минор, op. 27 № 2). Затем зрители насладятся «Крейцеровой» сонатой (Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор, op. 47), которая является одной из самых исполняемых произведений для этого ансамбля.
Завершающим аккордом станет Фортепианное трио № 5 ре мажор, более известное как «Призрак» (op. 70/1). Это произведение названо в честь ассоциаций с первой сценой шекспировской трагедии «Гамлет», где происходит встреча принца Гамлета с призраком его отца.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой классики и окунуться в мир гениального Бетховена!