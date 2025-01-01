День рождения Бетховена. «Лунная» и «Крейцерова» сонаты, трио «Призрак»

Юбилейный концерт в честь Бетховена

Москонцерт приглашает вас на заключительный вечер цикла «Бетховенских вечеров на Арбате» в Музее А. Н. Скрябина. Этот вечер особенно примечателен, так как он приурочен к юбилейному 255-му дню рождения Людвига ван Бетховена. Музыку выдающегося композитора исполнят:

Наталья Богданова (фортепиано)

Ирина Павлихина (скрипка)

Олег Бугаев (виолончель)

Ведущий вечера — Андрей Лавинский. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной.

Программа концерта

Вечер начнётся с одной из самых известных сонат Бетховена — «Лунной» (Соната № 14 для фортепиано до-диез минор, op. 27 № 2). Затем зрители насладятся «Крейцеровой» сонатой (Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор, op. 47), которая является одной из самых исполняемых произведений для этого ансамбля.

Завершающим аккордом станет Фортепианное трио № 5 ре мажор, более известное как «Призрак» (op. 70/1). Это произведение названо в честь ассоциаций с первой сценой шекспировской трагедии «Гамлет», где происходит встреча принца Гамлета с призраком его отца.

Состав программы:

Соната № 14 «Лунная», op. 27 № 2: Adagio sostenuto Allegretto - Trio Presto agitato

Соната № 9 «Крейцерова», op. 47: Adagio sostenuto - Presto Andante con Variazioni I-IV Finale, Presto

Фортепианное трио № 5 «Призрак», op. 70/1: Allegro vivace e con brio Largo assai ed espressivo Presto



Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой классики и окунуться в мир гениального Бетховена!