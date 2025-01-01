Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
День рождения Бетховена. «Лунная» и «Крейцерова» сонаты, трио «Призрак»
Билеты от 800₽
Киноафиша День рождения Бетховена. «Лунная» и «Крейцерова» сонаты, трио «Призрак»

День рождения Бетховена. «Лунная» и «Крейцерова» сонаты, трио «Призрак»

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Юбилейный концерт в честь Бетховена

Москонцерт приглашает вас на заключительный вечер цикла «Бетховенских вечеров на Арбате» в Музее А. Н. Скрябина. Этот вечер особенно примечателен, так как он приурочен к юбилейному 255-му дню рождения Людвига ван Бетховена. Музыку выдающегося композитора исполнят:

  • Наталья Богданова (фортепиано)
  • Ирина Павлихина (скрипка)
  • Олег Бугаев (виолончель)

Ведущий вечера — Андрей Лавинский. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной.

Программа концерта

Вечер начнётся с одной из самых известных сонат Бетховена — «Лунной» (Соната № 14 для фортепиано до-диез минор, op. 27 № 2). Затем зрители насладятся «Крейцеровой» сонатой (Соната № 9 для скрипки и фортепиано ля мажор, op. 47), которая является одной из самых исполняемых произведений для этого ансамбля.

Завершающим аккордом станет Фортепианное трио № 5 ре мажор, более известное как «Призрак» (op. 70/1). Это произведение названо в честь ассоциаций с первой сценой шекспировской трагедии «Гамлет», где происходит встреча принца Гамлета с призраком его отца.

Состав программы:

  • Соната № 14 «Лунная», op. 27 № 2:
    • Adagio sostenuto
    • Allegretto - Trio
    • Presto agitato
  • Соната № 9 «Крейцерова», op. 47:
    • Adagio sostenuto - Presto
    • Andante con Variazioni I-IV
    • Finale, Presto
  • Фортепианное трио № 5 «Призрак», op. 70/1:
    • Allegro vivace e con brio
    • Largo assai ed espressivo
    • Presto

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой классики и окунуться в мир гениального Бетховена!

Купить билет на концерт День рождения Бетховена. «Лунная» и «Крейцерова» сонаты, трио «Призрак»

Помощь с билетами
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 800 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
25 апреля в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
7 января в 21:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
МеталХор: Новогодний концерт
18+
Рок
МеталХор: Новогодний концерт
25 декабря в 20:00 Mezzo Forte Club
от 1150 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше