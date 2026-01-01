Спектакль День рождения Авабуки

День рождения клоуна Авабуки в Заповедных кварталах
Приглашаем всех на день рождения клоуна Авабуки! Это будет совершенно чудесное шоу, организованное артистами театра и цирка. Гостей ожидает атмосферное чаепитие из самовара и угощения в старинном квартале.
Когда клоуны собираются вместе, происходит нечто удивительное. Эти волшебники превращают повседневность в настоящий праздник, позволяя каждому вокруг стать немного смешнее.
Программа вечера
В программе: клоунские репризы, музыка и трюки, которые понравятся как детям, так и взрослым!
Звезды вечера
Яркими номерами нас порадуют:
- Павел Алёхин — режиссёр, танцор, клоун, педагог и актер театра DEREVO (СПб–Дрезден) и Снежного шоу Славы Полунина.
- Евгений Чумак — клоун, мим, актер театра и кино.
- Ольга Скрипачёва — актриса, клоунесса, обладатель Гран-При «Смешного фестиваля» и участница международного фестиваля «Монокль».
- Полина Зырянова — хореограф, режиссер и актриса физического театра (НН).
- Никита Харыбин (Кеша) — цирковой артист (вольностоящая лестница, акробатика, эксцентрика, катушки, хулахуп), Москва.
- Анна Гавалевич — танцор и артистка балета.
- Ирина Седова — актриса, клоун и художественный руководитель театра пластики «Малиновая Гряда» (НН).
Когда и где
Когда: 6 июня, четверг
Начало: 18:30
Где: Сад кино (во дворе на Новой, 22)
Не упустите возможность стать частью этого веселого праздника!