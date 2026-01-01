Спектакль День рождения Авабуки

День рождения клоуна Авабуки в Заповедных кварталах

Приглашаем всех на день рождения клоуна Авабуки! Это будет совершенно чудесное шоу, организованное артистами театра и цирка. Гостей ожидает атмосферное чаепитие из самовара и угощения в старинном квартале.

Когда клоуны собираются вместе, происходит нечто удивительное. Эти волшебники превращают повседневность в настоящий праздник, позволяя каждому вокруг стать немного смешнее.

Программа вечера

В программе: клоунские репризы, музыка и трюки, которые понравятся как детям, так и взрослым!

Звезды вечера

Яркими номерами нас порадуют:

Павел Алёхин — режиссёр, танцор, клоун, педагог и актер театра DEREVO (СПб–Дрезден) и Снежного шоу Славы Полунина.

— режиссёр, танцор, клоун, педагог и актер театра DEREVO (СПб–Дрезден) и Снежного шоу Славы Полунина. Евгений Чумак — клоун, мим, актер театра и кино.

— клоун, мим, актер театра и кино. Ольга Скрипачёва — актриса, клоунесса, обладатель Гран-При «Смешного фестиваля» и участница международного фестиваля «Монокль».

— актриса, клоунесса, обладатель Гран-При «Смешного фестиваля» и участница международного фестиваля «Монокль». Полина Зырянова — хореограф, режиссер и актриса физического театра (НН).

— хореограф, режиссер и актриса физического театра (НН). Никита Харыбин (Кеша) — цирковой артист (вольностоящая лестница, акробатика, эксцентрика, катушки, хулахуп), Москва.

— цирковой артист (вольностоящая лестница, акробатика, эксцентрика, катушки, хулахуп), Москва. Анна Гавалевич — танцор и артистка балета.

— танцор и артистка балета. Ирина Седова — актриса, клоун и художественный руководитель театра пластики «Малиновая Гряда» (НН).

Когда и где

Когда: 6 июня, четверг

Начало: 18:30

Где: Сад кино (во дворе на Новой, 22)

Не упустите возможность стать частью этого веселого праздника!