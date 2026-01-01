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День рождения Авабуки
Киноафиша День рождения Авабуки

Спектакль День рождения Авабуки

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О спектакле

День рождения клоуна Авабуки в Заповедных кварталах

Приглашаем всех на день рождения клоуна Авабуки! Это будет совершенно чудесное шоу, организованное артистами театра и цирка. Гостей ожидает атмосферное чаепитие из самовара и угощения в старинном квартале.

Когда клоуны собираются вместе, происходит нечто удивительное. Эти волшебники превращают повседневность в настоящий праздник, позволяя каждому вокруг стать немного смешнее.

Программа вечера

В программе: клоунские репризы, музыка и трюки, которые понравятся как детям, так и взрослым!

Звезды вечера

Яркими номерами нас порадуют:

  • Павел Алёхин — режиссёр, танцор, клоун, педагог и актер театра DEREVO (СПб–Дрезден) и Снежного шоу Славы Полунина.
  • Евгений Чумак — клоун, мим, актер театра и кино.
  • Ольга Скрипачёва — актриса, клоунесса, обладатель Гран-При «Смешного фестиваля» и участница международного фестиваля «Монокль».
  • Полина Зырянова — хореограф, режиссер и актриса физического театра (НН).
  • Никита Харыбин (Кеша) — цирковой артист (вольностоящая лестница, акробатика, эксцентрика, катушки, хулахуп), Москва.
  • Анна Гавалевич — танцор и артистка балета.
  • Ирина Седова — актриса, клоун и художественный руководитель театра пластики «Малиновая Гряда» (НН).

Когда и где

Когда: 6 июня, четверг
Начало: 18:30
Где: Сад кино (во дворе на Новой, 22)

Не упустите возможность стать частью этого веселого праздника!

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