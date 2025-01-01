День Российского кино. Любимые песни

Музыка кино: Вечер песен из любимых фильмов

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный российскому кино, который пройдет в рамках программы солистов Москонцерта. В этот вечер вас ждут любимые песни, написанные выдающимися композиторами, которые стали неотъемлемой частью отечественного кинематографа.

Исполнители

Ирина Суханова (сопрано)

Александр Гладков (баритон)

Илья Ушуллу (бас)

Ведущий вечера – Андрей Лавинский.

Программа концерта

В программе представлены незабываемые произведения, которые перенесут вас в мир известных фильмов:

А. Петров, сл. Г. Шпаликова - «Я шагаю по Москве» из к/ф «Я шагаю по Москве»

из к/ф «Я шагаю по Москве» И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача - «Сердце» из к/ф «Весёлые ребята»

из к/ф «Весёлые ребята» A. Флярковский, сл. Л. Дербенёва - «Вальс о весне (Белая лебедь)» из к/ф «Русское поле»

из к/ф «Русское поле» A. Лепин, сл. В. Лившица - «Пять минут» из к/ф «Карнавальная ночь»

из к/ф «Карнавальная ночь» Ю. Акулов, сл. Л. Шишко - «Клён» из к/ф «Сваты»

из к/ф «Сваты» D. Тухманов, сл. Т. Сашко - «Эти глаза напротив» из к/ф «Дневник директора школы»

из к/ф «Дневник директора школы» E. Крылатов, сл. Л. Дербенёва - «Представь себе» из к/ф «Чародеи»

из к/ф «Чародеи» О. Фельцман, сл. М. Танича и И. Шаферана - «Ходит песенка по кругу» из к/ф «Рождённая звездой»

из к/ф «Рождённая звездой» A. Зацепин, сл. Л. Дербенёва - «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» S. Дьячков, сл. М. Ножкина - «Честно говоря» из к/ф «Старшая сестра»

из к/ф «Старшая сестра» A. Бабаджанян, сл. А. Горохова - «Королева красоты» из сериала «Улицы разбитых фонарей»

из сериала «Улицы разбитых фонарей» A. Петров, сл. Г. Поженяна - «Песня о друге» из к/ф «Путь к причалу»

из к/ф «Путь к причалу» T. Хренников, сл. М. Матусовского - «Что так сердце растревожено» из к/ф «Верные друзья»

из к/ф «Верные друзья» Г. Гладков, сл. В. Лугового - «Проснись и пой» из к/ф «Джентльмены удачи»

из к/ф «Джентльмены удачи» T. Хренников, сл. В. Гусева - «Песенка о Москве» из к/ф «Свинарка и пастух»

из к/ф «Свинарка и пастух» D. Тухманов, сл. И. Шаферана - «Наши любимые» из к/ф «Эта веселая планета»

из к/ф «Эта веселая планета» A. Лепин, сл. В. Костылева и В. Лившица - «Хорошее настроение» из к/ф «Карнавальная ночь»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и вспомнить лучшие моменты из любимых фильмов!