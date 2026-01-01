Юбилей спектакля «День радио»

Спектакль «День радио» отмечает знаменательную веху — 25 лет на сцене! В этот день мы приглашаем вас разделить с нами радость юбилея, который состоится 21 марта. За свою долгую карьеру «День радио» стал не только хитом, но и театральной классикой — постановка неизменно собирает аншлаги.

Кому он нравится?

Зрители до сих пор с удовольствием приходят на этот спектакль, который по словам составителей, и сегодня не стареет. Мы все за эти годы немного изменились, но любовь к «Дню радио» не угасла. Не пропустите возможность стать частью этого праздника!

Уникальная атмосфера

В спектакле «День радио» можно увидеть яркие образы актеров, таких как Дмитрий Марьянов, Максим Виторган, Нонна Гришаева и Михаил Полицеймако. Они, собравшись в одно время, создали уникальный стиль театральной среды, где артисты, музыканты и деятели шоу-бизнеса играют на одном уровне.

О чем спектакль?

«День радио» — это история о непростом дне на популярной московской радиостанции. В этот день у героев происходит множество комичных и курьезных ситуаций, усугубляемых подготовкой к грандиозному музыкальному марафону в защиту редких животных. Вы, возможно, знакомы с сюжетом через фильм, а если нет... лучше приходите и увидите сами!

Мы любим, когда в зале собираются свои. Так что приходите — мы ждем именно вас!