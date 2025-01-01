Спектакль День Платона

Спектакль «Диалоги» в «Кабаре ШУМ»

«Кабаре ШУМ» представляет уникальный театральный проект — «Диалоги», который представляет собой серию иммерсивных спектаклей, основанных на трудах античного философа Платона. Этот театральный сериал позволяет зрителям поразмышлять над вечными вопросами бытия и справедливости.

Первый эпизод: о справедливости

Первый эпизод «Диалогов» посвящён справедливости. Адаптировав текст древнегреческого философа, артисты Александр Худяков и Иван Вальберг вовлекают зрителей в дискуссию, стремясь добраться до истинного понимания темы. Интерактивный формат подразумевает, что развитие диалога будет зависеть от мнений и взаимодействия с аудиторией.

Формат и участие

Каждый эпизод спектакля фокусируется на отдельной теме, что позволяет зрителям присоединяться к обсуждению в любое время — нет необходимости смотреть все серии подряд. В спектакле также примут участие известные личности Петербурга, которые поделятся своими взглядами на обсуждаемые темы.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта! Спектакль проходит с антрактом, что дает возможность поразмышлять над обсуждаемыми вопросами.