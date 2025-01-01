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День отдыха
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Спектакль День отдыха

Постановка
Театральный центр «Энергия» 16+
Режиссер Юрий Митякин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия положений «День отдыха» в Новосибирске

Приглашаем вас на спектакль «День отдыха» — комедию положений, написанную гениальным советским писателем Валентином Катаевым. Это произведение, полное остроумия и ностальгии, поднимает проблемы, знакомые современному зрителю, а также затрагивает важные темы любви, товарищества, взаимовыручки и человечности.

О спектакле

В спектакле заняты студенты третьего курса специализации «Артист драматического театра и кино» под руководством мастера М.А. Шелевер. Каждый из них привносит свою уникальную интерпретацию персонажей, что делает постановку особенно живой и актуальной.

Создатели

Режиссером спектакля выступает Юрий Митякин, который известен своим умением создать атмосферу, полную задора и легкости. Художник Наталья Калинина отвечает за визуальную часть, благодаря которой зрители смогут погрузиться в эпоху, в которую происходит действие спектакля.

Интересные факты

«День отдыха» — это не просто комедия, это отражение человеческих отношений и социальных реалий, которые актуальны и сегодня. Пьеса была впервые поставлена в середине XX века и с тех пор не теряет своей популярности, что говорит о ее универсальности и глубине.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку и насладиться театральным искусством в его лучшем проявлении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 8 сентября
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
18:30 от 300 ₽
Новосибирск, 15 сентября
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
18:30 от 300 ₽

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