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День музыки с Денисом Мацуевым
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Киноафиша День музыки с Денисом Мацуевым

День музыки с Денисом Мацуевым

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Фестиваль музыки с Денисом Мацуевым в Государственном Кремлёвском Дворце

2 октября 2026 года в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца состоится концерт выдающегося пианиста и народного артиста России Дениса Мацуева. В этот день музыкант подготовил специальную программу в честь Международного дня музыки, которая объединит шедевры классической музыки и элементы джаза.

Заслуженные исполнители на одной сцене

На сцене также выступят звёзды классической сцены и ведущие джазовые музыканты, которые соберутся вместе, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением художественного руководителя, талантливого дирижера Ивана Никифорчина.

Синтез классики и джаза

Денис Мацуев славится своим уникальным подходом к музыке, сочетая элементы свободной импровизации и смелого синтеза жанров. Его выступления отличает симфонический размах, современная джазовая ритмика и искренний эмоциональный контакт с публикой. Каждый концерт становится настоящим событием, запоминающимся надолго.

Международные достижения

Карьера Мацуева началась с победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 1998 году, что и принесло ему всемирную известность. Он стал не только желанным гостем лучших концертных залов мира, но и активным участником крупных музыкальных фестивалей, сотрудничая с ведущими симфоническими оркестрами на разных континентах.

Не упустите возможность

Этот концерт станет настоящим праздником музыки и выдающимся событием сезона. Не пропустите возможность насладиться искусством одного из самых талантливых пианистов современности!

Купить билет на концерт День музыки с Денисом Мацуевым

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Октябрь
2 октября пятница
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль

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