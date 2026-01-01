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День Малька на Оби!
Киноафиша День Малька на Оби!

Спектакль День Малька на Оби!

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О спектакле

развлекательная программа для детей на воде в Новосибирске

Целый день безудержного веселья для детей на реке! Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и незабываемым моментам.

Развлекательная программа

С 12:00 до 17:00 вас ждут спектакли, квесты и возможность посетить мастер-классы. Каждый из мероприятий подарит вашему ребёнку незабываемые эмоции и радость.

Интерактивный спектакль «Мимимишки»

Время: 12:00-13:00. Этот спектакль идеально подходит для детей от трёх лет. Вместе с персонажами Тучкой и Цыпой юные зрители отправятся в забавное морское приключение. Стоимость: 400 Р / 800 Р (с прогулкой на теплоходе).

Пиратский квест

Время: 14:00-15:00. Погружение в мир пиратов, разгадка тайн и поиск заветного сундука с сокровищами ожидает детей старше шести лет. Стоимость: 400 Р / 800 Р (с прогулкой на теплоходе).

Не упустите шанс провести день весело и с пользой. Ждём вас на берегу!

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