Спектакль День и ночь

Экспериментальный спектакль для малышей

В Красноярском театре кукол пройдет уникальный спектакль для самых маленьких зрителей. Режиссер Александр Хромов создает атмосферу, в которой свет, природные материалы и старославянские музыкальные инструменты расскажут о смене дня и ночи. В этом спектакле артисты работают с объектами, которые в процессе действия преображаются в кукол, а пространство становится настоящим театральным персонажем.

Что увидят дети?

Спектакль исследует, что происходит в мире, когда день сменяет ночь, а также затрагивает важные вопросы восприятия. Режиссер отмечает, что для детей важно видеть знакомые образы: «В бэби-театре есть своя специфика: ребенку должен быть понятен процесс, происходящий на сцене. Важно, чтобы он уже встречался с тем, что увидит, в собственном опыте, игрушках, книгах».

Древнеславянские мотивы

Хромов подчеркивает, что работа над спектаклем опиралась на темы древних славян. «Наши предки воспринимали природу как живое существо, активно взаимодействуя с ней. Мифы и образы, которые они создавали, помогают понять общение с внешним миром», - говорит он. Маленькие дети живут в схожем мироощущении и воспринимают окружающее через призму отношений с родителями.

Для кого этот спектакль?

Этот спектакль не только развлекает, но и дает возможность родителям лучше понять, как мир воспринимает их ребенок. Зрители смогут наблюдать за тем, как каждая возрастная группа воспринимает происходящие события по-своему. Родители найдут в спектакле не только развлечение, но и возможность глубже понять своих детей и себя.

Приглашаем семьи с маленькими детьми насладиться этой необычной театральной формой и открыть для себя мир, в котором простые объекты становятся источником фантазии и ассоциаций!