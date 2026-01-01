Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День и ночь из 1001 ночи
Киноафиша День и ночь из 1001 ночи

Спектакль День и ночь из 1001 ночи

6+
Возраст 6+

О спектакле

Детский спектакль без слов

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль без слов, который объединяет в себе традиционную египетскую музыку и выразительные элементы театра. Это шоу — настоящая симфония искусств, где танец, музыка, театр и куклы создают волшебную атмосферу, полную загадок и сюрпризов.

Сюжет спектакля основан на историях из знаменитой «Тысячи и одной ночи». Зрители смогут увидеть, как через язык искусства раскрываются различные аспекты египетской культуры, ее богатое наследие и неповторимые традиции.

Не упустите шанс присоединиться к этому вдохновляющему путешествию по волшебному миру Египта, которое заставит вас по-новому взглянуть на его культуру и искусство.

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше