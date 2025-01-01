Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День города
Киноафиша День города

День города

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

День города в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода (Короленко, 17)

Приглашаем вас стать частью уникального события, которое пройдет на территории сада на Короленко, 17. В этом году праздник будет посвящен популяризации исторического квартала церкви Трех Святителей. Во время двухдневного празднования вы сможете насладиться насыщенной программой, которая включает различные культурные мероприятия и активности.

Темы празднования

Первый день празднования пройдет под девизом «Городской пейзаж». Это отличная возможность увидеть любимый город с новых углов и осмыслить его архитектурные и культурные особенности. Во второй день тема сменится на «Портрет». Мы предлагаем заглянуть в историю и культуру наших предков через призму их образов.

Программа мероприятия

Программа праздника в настоящее время уточняется. Мы рекомендуем следить за обновлениями, чтобы не пропустить интересные выступления, мастер-классы и выставки.

Почему это важно?

День города — это не только возможность отпраздновать историю своего города, но и прекрасно проведенное время в кругу друзей и семьи. Программы, посвященные историческим и культурным аспектам, помогут каждому зрителю лучше понять свою родину и бе рекреация на свежем воздухе сделает ваше времяпрепровождение особенно приятным.

Ждем вас на празднике! Не упустите шанс стать частью этого важного события.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 16 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
10:00
Нижний Новгород, 17 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
10:00

В ближайшие дни

Мастер-класс «Угадай аромат»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат»
16 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
25 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
21 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше