День города в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода (Короленко, 17)

Приглашаем вас стать частью уникального события, которое пройдет на территории сада на Короленко, 17. В этом году праздник будет посвящен популяризации исторического квартала церкви Трех Святителей. Во время двухдневного празднования вы сможете насладиться насыщенной программой, которая включает различные культурные мероприятия и активности.

Темы празднования

Первый день празднования пройдет под девизом «Городской пейзаж». Это отличная возможность увидеть любимый город с новых углов и осмыслить его архитектурные и культурные особенности. Во второй день тема сменится на «Портрет». Мы предлагаем заглянуть в историю и культуру наших предков через призму их образов.

Программа мероприятия

Программа праздника в настоящее время уточняется. Мы рекомендуем следить за обновлениями, чтобы не пропустить интересные выступления, мастер-классы и выставки.

Почему это важно?

День города — это не только возможность отпраздновать историю своего города, но и прекрасно проведенное время в кругу друзей и семьи. Программы, посвященные историческим и культурным аспектам, помогут каждому зрителю лучше понять свою родину и бе рекреация на свежем воздухе сделает ваше времяпрепровождение особенно приятным.

Ждем вас на празднике! Не упустите шанс стать частью этого важного события.