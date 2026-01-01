День города. Москва златоглавая. Оркестр с участием вокального ансамбля
Билеты от 0₽
День города. Москва златоглавая. Оркестр с участием вокального ансамбля

Возраст 6+
О концерте

Концертная программа «Москва златоглавая» в ФЦ «Москва»

Фольклорный центр «Москва» приглашает на специальную праздничную концертную программу, посвященную Дню города Москвы. В исполнении Русского оркестра популярной музыки «Мастера России» под руководством Валерия Петрова и вокальной группы ансамбля «Русы» прозвучит удивительный калейдоскоп музыкальных символов столицы.

Музыкальные хиты о Москве

Программа включает в себя известные лирические, торжественные и задушевные песни о московских улицах и бульварах, такие как:

  • «Москва златоглавая» (знаменитая русская народная песня)
  • «Московские окна» (Т. Хренников)
  • «Чистые пруды» (Д. Тухманов)
  • «Москвичи» (А. Эшпай)
  • «Матушка Москва» и «Московская кадриль» (В. Темнов)

Приходите насладиться лучшими произведениями о Москве и поддержать талантливых музыкантов. Это уникальная возможность не только вспомнить о родном городе, но и открыть его с новой стороны через музыку!

Сентябрь
13 сентября воскресенье
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9

