День города. Москва златоглавая. Оркестр с участием вокального ансамбля

Концертная программа «Москва златоглавая» в ФЦ «Москва»

Фольклорный центр «Москва» приглашает на специальную праздничную концертную программу, посвященную Дню города Москвы. В исполнении Русского оркестра популярной музыки «Мастера России» под руководством Валерия Петрова и вокальной группы ансамбля «Русы» прозвучит удивительный калейдоскоп музыкальных символов столицы.

Музыкальные хиты о Москве

Программа включает в себя известные лирические, торжественные и задушевные песни о московских улицах и бульварах, такие как:

«Москва златоглавая» (знаменитая русская народная песня)

«Московские окна» (Т. Хренников)

«Чистые пруды» (Д. Тухманов)

«Москвичи» (А. Эшпай)

«Матушка Москва» и «Московская кадриль» (В. Темнов)

Приходите насладиться лучшими произведениями о Москве и поддержать талантливых музыкантов. Это уникальная возможность не только вспомнить о родном городе, но и открыть его с новой стороны через музыку!