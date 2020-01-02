«День числа Пи»: история о взрослении

Спектакль «День числа Пи» представляет собой простую и светлую историю о двух современных школьниках, Лёве Иноземцеве и Кирилле Комлеве. В этом произведении через юмор, математику, музыку и цвет передаётся сложный путь взросления, поиска и принятия себя.

Лёва — не такой, как все. Он слышит ноты в цвете, мыслит фракталами и обладает музыкально-математическим слухом. В школе его часто считают странным и дразнят, особенно Кирилл — школьный лидер, хулиган и верзила. Лёва влюблён в одноклассницу Соню и стремится передать её «мелодию лица» через музыку.

Конфликты и притяжение

На протяжении спектакля зрителей ждут конфликты, ревность и драки между главными героями, однако в то же время проявляется и притяжение различных миров. Соня оказывается посредником между Лёвом и Кириллом — как тонкий наблюдатель, она иногда становится толчком к переменам.

Глубокие вопросы

«День числа Пи» поднимает важные общечеловеческие вопросы. Что такое искусство? Как стать большим художником? Как научиться любить и принимать другого человека, даже если он сильно отличается от нас? Спектакль затрагивает темы иллюзий о другом человеке, поисков Бога, любви и музыки. И, как оказывается, правда у каждого своя.

Режиссёр-постановщик спектакля — Александр Фонарев, который сумел создать уникальную атмосферу, подчеркивающую внутренний мир подростков, их боль и стремление быть услышанными и понятыми.

