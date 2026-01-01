День числа Пи
Постановка
БДТ им. Товстоногова 12+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Спектакль «День числа Пи» в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится постановка по повести Нины Дашевской «День числа Пи». Это история о дружбе, принятии другого, первой любви и поиске ответа на вечный вопрос: «Кто я?».

Главные персонажи — Лева, аутист и гений, который слышит мелодии по лицам людей, и Кирилл, его одноклассник и соперник, struggling with playing the double bass. Между ними находится музыка и муза — девочка Соня. Режиссёр Фамил Джавадов создает спектакль как поток внутренних монологов, раскрывая, что в нулевой степени все люди одинаковы.

Сюжет спектакля

Спектакль основан на повести Нины Дашевской и погружает зрителей в мир двух мальчиков. Лева живет в окружающем его мире математических формул, а Кирилл, среднестатистический школьник, сталкивается с трудностями в музыке. Их взаимодействие напоминает противостояние Моцарта и Сальери, где музыка становится важной связующей нитью.

Сюжет передается через внутренние монологи подростков, которые в определенный момент объединяются. Это открывает истину, что даже самые разные ребята могут быть очень похожими. Как говорит Лева: «В нулевой степени все люди одинаковы, равны единице».

Мнение режиссера

Фамил Джавадов, режиссер постановки, делится своими мыслями:

«День числа Пи» — это возможность разглядеть человека в другом, отличном от тебя. Умение принимать друг друга помогает расширить горизонты восприятия мира. Я надеюсь, зрители, особенно подростки, увидят себя в героях и поймут, что даже те, кто кажется странными или агрессивными, способны чувствовать и переживать. Есть шанс на изменение к лучшему — посадить семена, которые могут прорасти в душах юных зрителей.»

Подробности о спектакле

Предпремьерный показ

Постановочная группа:

  • Режиссер-постановщик — Фамил Джавадов
  • Автор инсценировки — Клава Ильина
  • Художник-постановщик, художник по костюмам — Екатерина Андреева
  • Композитор — Александр Захаренко
  • Художник по свету — Евгений Киуру
  • Видеохудожник — Егор Лавров

Исполнители:

  • Дмитрий Шумаев
  • Матвей Гутман
  • Алина Соколова
  • Ирина Патракова
  • Антон Шварц
  • Михаил Солошенко
  • Полина Дудкина

Продолжительность спектакля — 2 часа с одним антрактом.

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.

Октябрь
20 октября вторник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 4000 ₽
21 октября среда
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 4000 ₽

