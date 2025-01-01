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День Аниме. Genshin Impact. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша День Аниме. Genshin Impact. HighTime Orchestra

День Аниме. Genshin Impact. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Завораживающий концерт в тропической оранжерее ВДНХ

Погрузитесь в мир магии и музыки! В тропической оранжерее ВДНХ состоится уникальный концерт, посвящённый легендарной вселенной культовой игры Genshin Impact. Здесь оживут самые яркие эмоции и захватывающие моменты, позволяя вам стать частью незабываемого музыкального путешествия.

Волшебные мелодии от HighTime Orchestra

Один из самых востребованных оркестров России, HighTime Orchestra, представит яркую программу, где каждая нота станет порталом в фантастический мир Тейвата. Виртуозное исполнение культовых саундтреков перенесёт вас в эпицентр сражений, романтических приключений и загадочных локаций.

Непередаваемая атмосфера

Таинственные тропики оранжереи, эмоциональные мелодии и непередаваемая атмосфера создадут ощущение, будто вы стали частью игры. Даже если вы никогда не играли в Genshin Impact, этот концерт подарит вам восторг и вдохновение.

Не упустите возможность!

Присоединяйтесь к нам и ощутите магию музыки в уникальной обстановке! Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и игр. Не пропустите шанс стать свидетелем волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

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