Опера Антона Рубинштейна по поэме Лермонтова в Мариинском театре

* сопровождается синхронными титрами на русском языке

Исторический контекст создания оперы

Опера Антона Рубинштейна "Демон", созданная в 1871 году, стала важной вехой в русской оперной музыке. В это время Чайковский уже заявил о себе оперой "Кузнец Вакула", Римский-Корсаков работал над "Псковитянкой", а Мусоргский сочинял "Бориса Годунова". На международной сцене это десятилетие ознаменовано премьерами вагнеровских "Золота Рейна" и "Валькирии", а также вердиевской "Аиды".

Композитор и его стиль

Антон Рубинштейн был широко известен как пианист-виртуоз, дирижёр и педагог. Композицией он занимался в редкие свободные моменты, но благодаря богатой музыкальной фантазии и способности к импровизации ему удалось создать "Демона" всего за три месяца. Это произведение отличается живостью, контрастностью и романтическим настроем, что стало его яркой особенностью.

Музыкальные особенности и образ Демона

Главный персонаж – Демон – наделён одной из самых выразительных баритоновых партий. В центре произведения – внутренний конфликт и метания героя, а жанровые сцены, хоры и балет служат обрамлением его образа. Особенно запоминается ария Демона "На воздушном океане…", которая превращает мятежный дух Лермонтова в завораживающую музыкальную мелодию.

"Демон" на сцене Мариинского театра

Мариинский театр не раз обращался к опере "Демон", начиная с мировой премьеры 1875 года. В этом сезоне постановку представит режиссёр Елизавета Корнеева, которая описывает музыку Рубинштейна как «мощный кавказский водопад», захватывающий зрителя своей силой и красотой.

Приглашаем на спектакль

Погрузитесь в романтическую атмосферу и откройте для себя оперу Антона Рубинштейна "Демон" в новом исполнении на сцене Мариинского театра!