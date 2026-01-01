Необычный музыкальный спектакль «Демон» от ансамбля «Маркелловы голоса»

Ансамбль «Маркелловы голоса» приглашает на уникальный концерт-спектакль, который соединяет нити классической литературы и народной музыки. Это мероприятие представляет собой захватывающую интерпретацию поэмы Михаила Лермонтова «Демон», в которой прозвучат древние грузинские церковные песнопения.

Программа события

В ходе концерт-спектакля зрители смогут не только насладиться великолепной музыкой, но и соприкоснуться с глубиной лермонтовской поэзии. Художественное оформление и музыкальное сопровождение создадут уникальную атмосферу, позволяя ощутить богатство как народной, так и классической культуры.

Кому стоит посетить спектакль

Это событие будет особенно интересно любителям классической литературы и народного музыкального наследия. Не упустите возможность погрузиться в мир талантливых исполнителей и выразительных текстов!