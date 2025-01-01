Спектакль Демон

Погружение в мир поэзии и страстей. Моноспектакль по М. Лермонтову

«Человек – это целый мир». Эта фраза особенно актуальна для постановки поэмы «Демон», которая представляет собой безумный клубок страстей. В центре внимания – внутренний мир человека, соединяющий в себе белое и черное, святость и порок.

Режиссером спектакля выступает Ольга Тайшихина, выпускница московской киношколы «Арка». За свои короткие творческие годы она уже успела зарекомендовать себя как талантливый интерпретатор классических произведений.

О поэме «Демон»

Автором поэмы является Михаил Лермонтов, который в своем произведении поднимает важные философские вопросы о свободе, любви и внутреннем конфликте. Этот спектакль – шанс взглянуть на знакомый текст с новой стороны, прочувствовать его глубину и многогранность.

Что ждет зрителей

Посетители смогут не только насладиться мастерством актеров, но и погрузиться в поэтическую атмосферу, где каждая сцена полна эмоций и напряжения. Спектакль обещает стать настоящим открытием для тех, кто ценит современный взгляд на классику.

Не упустите возможность увидеть постановку, которая предложит вам распутать клубок страстей и заглянуть в глубины человеческой души.