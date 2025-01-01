Демидов-камерата. Чиполлино

Музыкально-литературные приключения с «Демидов-камерата»

Оркестр Нижнетегильской филармонии «Демидов-камерата» приглашает зрителей на уникальное музыкально-литературное событие. Вас ждёт удивительное путешествие в мир фантазий, основанное на произведении Дж. Родари.

Дирижёр и художественное слово

Под управлением дирижёра Романа Аранбицкого звучит музыка К. Хачатуряна, известного армянского композитора, чьи произведения отличаются яркой мелодичностью и экспрессивностью. В программе также участвует тележурналист и режиссёр Александр Мартиросов, неоднократный лауреат Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», который представит художественное слово, оживляя текст своими интерпретациями.

Визуальные эффекты

Спектакль будет сопровождаться видеопроекцией на большом экране, что позволит зрителям глубже погрузиться в волшебный мир рассказа о мальчике-луковке. Это добавит зрелищности и поможет создать уникальную атмосферу, полную ярких образов и эмоций.

Не упустите возможность!

Приходите и откройте для себя новые грани классической музыки и литературы. Это шоу станет отличным выбором как для взрослых, так и для детей. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального приключения!