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Демагог
Киноафиша Демагог

Спектакль Демагог

Спектакль как диагноз современной России 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о современных проблемах России через призму античности

Спектакль «Демагог» по одноимённой пьесе Кирилла Фокина ставит в центре внимания важные и актуальные вопросы, обращаясь к героическим событиям Древнего мира. Режиссёр Хуго Эрикссен использует литературный прием, который позволяет провести параллели между прошлыми и современными событиями, делая древние проблемы понятными для сегодняшнего зрителя.

Темы и идеи

Спектакль исследует тему «пути наверх» и краха Героя. В сценах борьбы за власть и господство, основанных на реальных событиях Пелопонесской войны, поднимаются важные вопросы:

  • Выбор: демократия или тоталитаризм?
  • Иллюзия выбора: действительно ли у нас есть выбор?
  • Правление мира: что сегодня имеет большее значение — деньги или идеология?

Эти темы звучат особенно актуально в наше время. Спектакль заставляет задуматься о том, как деньги могут стать основой любой идеологии и какова их роль в современном обществе.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и резонирующую работу, которая затрагивает важнейшие аспекты человеческой природы и власти!

Режиссер
Хуго Эрикссен
В ролях
Семен Сытник
Сергей Паршин
Виктор Семеновский
Андрей Калинин
Сергей Еликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
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