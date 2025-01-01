Спектакль о современных проблемах России через призму античности

Спектакль «Демагог» по одноимённой пьесе Кирилла Фокина ставит в центре внимания важные и актуальные вопросы, обращаясь к героическим событиям Древнего мира. Режиссёр Хуго Эрикссен использует литературный прием, который позволяет провести параллели между прошлыми и современными событиями, делая древние проблемы понятными для сегодняшнего зрителя.

Темы и идеи

Спектакль исследует тему «пути наверх» и краха Героя. В сценах борьбы за власть и господство, основанных на реальных событиях Пелопонесской войны, поднимаются важные вопросы:

Выбор : демократия или тоталитаризм?

: демократия или тоталитаризм? Иллюзия выбора : действительно ли у нас есть выбор?

: действительно ли у нас есть выбор? Правление мира: что сегодня имеет большее значение — деньги или идеология?

Эти темы звучат особенно актуально в наше время. Спектакль заставляет задуматься о том, как деньги могут стать основой любой идеологии и какова их роль в современном обществе.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и резонирующую работу, которая затрагивает важнейшие аспекты человеческой природы и власти!