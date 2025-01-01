Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дельтаплан
Билеты от 600₽
Киноафиша Дельтаплан

Спектакль Дельтаплан

12+
Режиссер Анна Микульская
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Мюзикл-шоу по песням Валерия Леонтьева

На сцене появится яркое мюзикл-шоу «Дельтаплан», основанное на песнях выдающегося исполнителя Валерия Леонтьева. Это история о беспечном красавце Казанове, который стал символом веселья и карнавала. Его жизнь пронизана солеными бризами и горячим песком, однако сердце героя разбито на сто частей, которые он щедро раздает всем встречным девчонкам.

Неожиданная встреча

Однажды на побережье его внимание привлекает девушка, которая не верит в сказки и не поддается чарам Казановы. Что ждет героя, когда мимолетное увлечение превращается в настоящие чувства? Сможет ли он, привыкший к легким победам, доказать, что его любовь — это не просто игра? Именно эта встреча заставит Казанову пересмотреть всю свою жизнь.

Глубокая история любви

«Дельтаплан» — это легкая, но глубокая история о любви, взрослении и поиске себя. Мюзикл непросто расскажет о романтических переживаниях, но и затронет важные вопросы, с которыми сталкиваются все молодые люди. Поток эмоций выражается через любимые хиты Валерия Леонтьева, которые сохраняют дух оригинала, но звучат в новом прочтении.

Творческая команда

Режиссером мюзикла выступает Анна Микульская, а авторами сюжета и хореографии стали Григорий Матюхин и Рикардо До Рего соответственно. Зажигательные танцевальные номера, лирические дуэты и впечатляющие хореографические решения сделают спектакль незабываемым.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое обещает подарить вам множество эмоций и новые впечатления!

Купить билет на спектакль Дельтаплан

Помощь с билетами
Март
22 марта воскресенье
18:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽

В ближайшие дни

Война и мир
Драма
Война и мир
25 января в 18:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 700 ₽
Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата»
16+
Читки пьес
Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата»
13 декабря в 19:00 Шалом. Сцена на Новослободской
от 6500 ₽
Ученая семейка и Новый год
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Ученая семейка и Новый год
14 января в 10:30 Центральный дом актера
от 2400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше