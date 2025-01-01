Спектакль Дельтаплан

Мюзикл-шоу по песням Валерия Леонтьева

На сцене появится яркое мюзикл-шоу «Дельтаплан», основанное на песнях выдающегося исполнителя Валерия Леонтьева. Это история о беспечном красавце Казанове, который стал символом веселья и карнавала. Его жизнь пронизана солеными бризами и горячим песком, однако сердце героя разбито на сто частей, которые он щедро раздает всем встречным девчонкам.

Неожиданная встреча

Однажды на побережье его внимание привлекает девушка, которая не верит в сказки и не поддается чарам Казановы. Что ждет героя, когда мимолетное увлечение превращается в настоящие чувства? Сможет ли он, привыкший к легким победам, доказать, что его любовь — это не просто игра? Именно эта встреча заставит Казанову пересмотреть всю свою жизнь.

Глубокая история любви

«Дельтаплан» — это легкая, но глубокая история о любви, взрослении и поиске себя. Мюзикл непросто расскажет о романтических переживаниях, но и затронет важные вопросы, с которыми сталкиваются все молодые люди. Поток эмоций выражается через любимые хиты Валерия Леонтьева, которые сохраняют дух оригинала, но звучат в новом прочтении.

Творческая команда

Режиссером мюзикла выступает Анна Микульская, а авторами сюжета и хореографии стали Григорий Матюхин и Рикардо До Рего соответственно. Зажигательные танцевальные номера, лирические дуэты и впечатляющие хореографические решения сделают спектакль незабываемым.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое обещает подарить вам множество эмоций и новые впечатления!