Спектакль Дело трех поросят

Спектакль «Три поросёнка» — новая интерпретация классической сказки

Постановка, созданная Алексеем Шульгачом и Дианой Разживайкиной, удивит зрителей неожиданным поворотом в знакомой истории о трёх поросятах и злом волке. На этот раз события переносятся в зал суда, где предстает настоящая драма: кто же на самом деле жертва? Зрители смогут увидеть, на какие уловки готов пойти на первый взгляд безобидный поросёнок ради достижения своих целей.

Уникальное сочетание жанров

Спектакль синтезирует кукольный театр, анимацию и оригинальную музыку, объединяя разнообразные жанры — от лирики до фарса. Такой подход создает живое, провокационное и актуальное представление, которое невозможно пропустить.

Команда театра

Режиссёр-постановщик: Алексей Шульгач и Диана Разживайкина

Художник-постановщик: Мария Клочьева

Композитор: Алексей Чуканов

Авторы текстов песен: Александр Лозицкий, Ольга Зорина, Елена Шемет.

Персонажи и их исполнители

Наф-Наф — Ольга Зорина / Елена Шемет

Ниф-Ниф — Антон Витченко / Арсений Блинов

Нуф-Нуф — Артём Преображенский

Заяц, Бобер, Крот — Александр Дулесов

Курица — Ольга Маноцкова / Софья Журавлева

Лиса, Бобриха — Полина Корнилова / Анна Чинкова

Волк — Егор Титов / Тимофей Осипенко

Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут. Не упустите возможность увидеть этот необычный и захватывающий спектакль, который открывает новые грани традиционной сказки.