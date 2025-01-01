Меню
Дело трех поросят
Киноафиша Дело трех поросят

Спектакль Дело трех поросят

Постановка
Театр сказки 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Три поросёнка» — новая интерпретация классической сказки

Постановка, созданная Алексеем Шульгачом и Дианой Разживайкиной, удивит зрителей неожиданным поворотом в знакомой истории о трёх поросятах и злом волке. На этот раз события переносятся в зал суда, где предстает настоящая драма: кто же на самом деле жертва? Зрители смогут увидеть, на какие уловки готов пойти на первый взгляд безобидный поросёнок ради достижения своих целей.

Уникальное сочетание жанров

Спектакль синтезирует кукольный театр, анимацию и оригинальную музыку, объединяя разнообразные жанры — от лирики до фарса. Такой подход создает живое, провокационное и актуальное представление, которое невозможно пропустить.

Команда театра

Режиссёр-постановщик: Алексей Шульгач и Диана Разживайкина
Художник-постановщик: Мария Клочьева
Композитор: Алексей Чуканов
Авторы текстов песен: Александр Лозицкий, Ольга Зорина, Елена Шемет.

Персонажи и их исполнители

  • Наф-Наф — Ольга Зорина / Елена Шемет
  • Ниф-Ниф — Антон Витченко / Арсений Блинов
  • Нуф-Нуф — Артём Преображенский
  • Заяц, Бобер, Крот — Александр Дулесов
  • Курица — Ольга Маноцкова / Софья Журавлева
  • Лиса, Бобриха — Полина Корнилова / Анна Чинкова
  • Волк — Егор Титов / Тимофей Осипенко

Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут. Не упустите возможность увидеть этот необычный и захватывающий спектакль, который открывает новые грани традиционной сказки.

Режиссер
Алексей Шульгач
В ролях
Ольга Зорина
Елена Шемет
Антон Витченко
Арсений Блинов

В других городах
Октябрь
Ноябрь
18 октября суббота
12:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽
19 октября воскресенье
12:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽
27 октября понедельник
16:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽
28 октября вторник
16:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽
9 ноября воскресенье
11:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽
14:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽

