Спектакль Дело трех поросят

Постановка, созданная Алексеем Шульгачом и Дианой Разживайкиной, удивит зрителей неожиданным поворотом в знакомой истории о трёх поросятах и злом волке. На этот раз события переносятся в зал суда, где предстает настоящая драма: кто же на самом деле жертва? Зрители смогут увидеть, на какие уловки готов пойти на первый взгляд безобидный поросёнок ради достижения своих целей.
Спектакль синтезирует кукольный театр, анимацию и оригинальную музыку, объединяя разнообразные жанры — от лирики до фарса. Такой подход создает живое, провокационное и актуальное представление, которое невозможно пропустить.
Режиссёр-постановщик: Алексей Шульгач и Диана Разживайкина
Художник-постановщик: Мария Клочьева
Композитор: Алексей Чуканов
Авторы текстов песен: Александр Лозицкий, Ольга Зорина, Елена Шемет.
Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут. Не упустите возможность увидеть этот необычный и захватывающий спектакль, который открывает новые грани традиционной сказки.