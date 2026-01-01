Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дело о Черной мессе
Киноафиша Дело о Черной мессе

Дело о Черной мессе

16+
Возраст 16+

О квесте

Детективный квест для компании в Санкт-Петербурге

В небольшом провинциальном городке жизнь текла спокойно, пока в 1969 году не начались странные и пугающие события. Подвалы на окраинах сначала стали вспыхивать один за другим, затем пропадали домашние животные — от мелкого скота до крупных. Но самый настоящий кошмар начался, когда стали исчезать молодые парни и девушки. Местная полиция оказалась бессильна, как будто невидимая сила скрывала правду.

Теперь вам предстоит оказаться в старом подвале заброшенного дома, расположенного в десяти километрах от города. По легенде, здесь жила ведьма, общавшаяся с мёртвыми и связанная с тёмными ритуалами. Именно этот мрачный фон станет началом вашего детективного расследования — сможете ли вы понять, что произошло в 1969 году? Задайтесь вопросом: уверены ли вы, что все игроки на вашей стороне?

Что вас ждёт в квесте

  • Ролевое квест-расследование: изучайте улики, анализируйте события и принимайте решения под давлением.
  • Две стороны конфликта: победят либо мирные жители, либо тайные последователи культа.
  • Сильный психологический сюжет: интриги, недоверие, тайные союзы и открытия о себе.
  • Игра для компании: от 6 до 10 человек — каждый участник получит уникальную роль.
  • Профессиональный ведущий: направляет сюжет, создаёт атмосферу и усиливает драматические моменты.
  • Мистическая легенда: детектив переплетается с мистикой, а история уводит всё глубже в тайну.

Сможете ли вы раскрыть тайну Чёрной мессы или тьма найдёт вас первой?

Игра предназначена для 6-10 участников и является отличным выбором для большой компании.

Купить билет на квест Дело о Черной мессе

Помощь с билетами
В других городах
26 февраля
27 февраля
28 февраля
1 марта
2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
25 марта
26 марта
26 февраля четверг
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
27 февраля пятница
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
28 февраля суббота
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
1 марта воскресенье
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
2 марта понедельник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
3 марта вторник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
4 марта среда
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
5 марта четверг
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
6 марта пятница
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
7 марта суббота
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
8 марта воскресенье
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
9 марта понедельник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
10 марта вторник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11 марта среда
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
12 марта четверг
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13 марта пятница
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
14 марта суббота
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
15 марта воскресенье
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
16 марта понедельник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17 марта вторник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18 марта среда
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19 марта четверг
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
20 марта пятница
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21 марта суббота
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22 марта воскресенье
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 7600 ₽
23 марта понедельник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
24 марта вторник
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
25 марта среда
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
26 марта четверг
10:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
11:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
13:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
14:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
15:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 5600 ₽
17:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
18:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
19:40
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
21:00
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽
22:20
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
от 6600 ₽

В ближайшие дни

Детский квест «Пиратское сокровище»
6+
Детский
Детский квест «Пиратское сокровище»
20 марта в 11:40 «Взаперти» на Загородном
от 7600 ₽
Квест для детей «Тайна золотого слона»
6+
Детский
Квест для детей «Тайна золотого слона»
17 марта в 16:15 «Взаперти» на Казначейской
от 7800 ₽
Квест «Иллюзия обмана»
6+
Детский
Квест «Иллюзия обмана»
12 марта в 20:35 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше