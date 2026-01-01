Дело о Черной мессе

Детективный квест для компании в Санкт-Петербурге

В небольшом провинциальном городке жизнь текла спокойно, пока в 1969 году не начались странные и пугающие события. Подвалы на окраинах сначала стали вспыхивать один за другим, затем пропадали домашние животные — от мелкого скота до крупных. Но самый настоящий кошмар начался, когда стали исчезать молодые парни и девушки. Местная полиция оказалась бессильна, как будто невидимая сила скрывала правду.

Теперь вам предстоит оказаться в старом подвале заброшенного дома, расположенного в десяти километрах от города. По легенде, здесь жила ведьма, общавшаяся с мёртвыми и связанная с тёмными ритуалами. Именно этот мрачный фон станет началом вашего детективного расследования — сможете ли вы понять, что произошло в 1969 году? Задайтесь вопросом: уверены ли вы, что все игроки на вашей стороне?

Что вас ждёт в квесте

Ролевое квест-расследование: изучайте улики, анализируйте события и принимайте решения под давлением.

изучайте улики, анализируйте события и принимайте решения под давлением. Две стороны конфликта: победят либо мирные жители, либо тайные последователи культа.

победят либо мирные жители, либо тайные последователи культа. Сильный психологический сюжет: интриги, недоверие, тайные союзы и открытия о себе.

интриги, недоверие, тайные союзы и открытия о себе. Игра для компании: от 6 до 10 человек — каждый участник получит уникальную роль.

от 6 до 10 человек — каждый участник получит уникальную роль. Профессиональный ведущий: направляет сюжет, создаёт атмосферу и усиливает драматические моменты.

направляет сюжет, создаёт атмосферу и усиливает драматические моменты. Мистическая легенда: детектив переплетается с мистикой, а история уводит всё глубже в тайну.

Сможете ли вы раскрыть тайну Чёрной мессы или тьма найдёт вас первой?

Игра предназначена для 6-10 участников и является отличным выбором для большой компании.