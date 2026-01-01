Дело о Черной мессе

В небольшом провинциальном городке жизнь текла спокойно, пока в 1969 году не начались странные и пугающие события. Подвалы на окраинах сначала стали вспыхивать один за другим, затем пропадали домашние животные — от мелкого скота до крупных. Но самый настоящий кошмар начался, когда стали исчезать молодые парни и девушки. Местная полиция оказалась бессильна, как будто невидимая сила скрывала правду.
Теперь вам предстоит оказаться в старом подвале заброшенного дома, расположенного в десяти километрах от города. По легенде, здесь жила ведьма, общавшаяся с мёртвыми и связанная с тёмными ритуалами. Именно этот мрачный фон станет началом вашего детективного расследования — сможете ли вы понять, что произошло в 1969 году? Задайтесь вопросом: уверены ли вы, что все игроки на вашей стороне?
Сможете ли вы раскрыть тайну Чёрной мессы или тьма найдёт вас первой?
Игра предназначена для 6-10 участников и является отличным выбором для большой компании.