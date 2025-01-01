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Дело Мандельштама
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дело Мандельштама

Спектакль Дело Мандельштама

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер «Дело Мандельштама в Театре им. Вахтангова

Творческий вечер «Дело Мандельштама» — это уникальная возможность погрузиться в мир поэзии великого Осипа Мандельштама. Актёр Андрей Мартынов не просто расскажет о жизни поэта; он представит её через его стихи, письма и воспоминания современников. Это не лекция и не презентация книги-биографии, а живое театральное восприятие поэзии.

Музыкальное сопровождение

На фоне музыкального сопровождения Ивана Рысина стихи Мандельштама оживут в настоящем. Музыка станет важным элементом вечера, подчеркивая эмоции и глубину слов поэта.

Значение Осипа Мандельштама

Осип Мандельштам — это поэт, который не нуждается в особом представлении. Однако о нём до сих пор говорят недостаточно. Его талант сопоставим с талантами таких гигантов, как Анна Ахматова и Марина Цветаева, с которыми он дебютировал в Санкт-Петербурге. Несмотря на его значимость, ни в одном городе мира нет музея, посвященного этому поэту. Он не оставил нам ничего, кроме своих стихов, которые продолжают вдохновлять и волновать читателей и зрителей.

Приглашаем на вечер!

Не упустите шанс стать частью этого необычного события и насладиться поэзией, которая по-прежнему актуальна и близка каждому из нас. Присоединяйтесь к творческому вечеру «Дело Мандельштама» и откройте для себя новые грани творчества великого поэта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Дело Мандельштама

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