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Дело лорда Гольмика
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дело лорда Гольмика

Спектакль Дело лорда Гольмика

Постановка
Московский открытый театр кукол 16+
Режиссер Иван Пачин
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ироничный детектив для взрослых

Приглашаем вас на спектакль «Причуды лорда Гольмика» — иронический детектив, который заставляет задуматься о важных вопросах доверия, дружбы и порядочности. Эта пьеса создана специально для театра кукол, что придаёт ей особую атмосферу и уникальность.

Творческий подход режиссера

Режиссер Иван Пачин в своей интерпретации пьесы добавляет глубину и многослойность. Он включает в спектакль размышления о сущности театра, о том, как игра актеров может отражать как традиционные, так и новаторские аспекты театрального искусства. Такое сочетание делает спектакль особенно интересным для зрителей, которые ценят не только развлечение, но и глубокие идеи.

Что ожидать от спектакля?

Зрители могут ожидать не только захватывающий сюжет, но и умелую игру актеров, которая позволит им погрузиться в мир интриг и неожиданных поворотов. «Причуды лорда Гольмика» — это возможность увидеть знакомые темы в новом свете и насладиться искусством театра кукол в его лучших проявлениях.

Интересные факты

Пьеса «Причуды лорда Гольмика» уже успела завоевать признание на различных театральных фестивалях. Ее оригинальный подход к жанру детектива привлекает внимание не только любителей театра, но и тех, кто ищет новое в привычных формах.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события и погрузиться в мир иронии и загадок!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
18:00 от 1000 ₽
28 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дело лорда Гольмика Дело лорда Гольмика Дело лорда Гольмика Дело лорда Гольмика Дело лорда Гольмика

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