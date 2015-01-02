Спектакль Дело корнета Елагина

«Дело корнета Елагина» — трагедия любви и смерти

«Дело корнета Елагина» — произведение великого русского нобелиата Ивана Алексеевича Бунина, который сам с иронией определил жанр этого произведения как «похоже на бульварный роман». История безумной любви актрисы и гусара, завершившаяся трагическим суицидом, становится поводом для глубоких размышлений о тщете и опустошенности жизни, которая прерывается бессмысленной смертью.

Бунинская проза в сценической интерпретации Розовского

Потрясающая бунинская проза, известная своим лиризмом и психологизмом, будет представлена в блестящей сценизации Марка Розовского. Розовский, мастер создания «сверх-театра» из, казалось бы, несценичной литературы, вновь превращает сложный и многослойный текст в живое и динамичное театральное произведение.