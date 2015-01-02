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Дело корнета Елагина
Билеты от 1250₽
Киноафиша Дело корнета Елагина

Спектакль Дело корнета Елагина

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

«Дело корнета Елагина» — трагедия любви и смерти

«Дело корнета Елагина» — произведение великого русского нобелиата Ивана Алексеевича Бунина, который сам с иронией определил жанр этого произведения как «похоже на бульварный роман». История безумной любви актрисы и гусара, завершившаяся трагическим суицидом, становится поводом для глубоких размышлений о тщете и опустошенности жизни, которая прерывается бессмысленной смертью.

Бунинская проза в сценической интерпретации Розовского

Потрясающая бунинская проза, известная своим лиризмом и психологизмом, будет представлена в блестящей сценизации Марка Розовского. Розовский, мастер создания «сверх-театра» из, казалось бы, несценичной литературы, вновь превращает сложный и многослойный текст в живое и динамичное театральное произведение.

 

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Виктория Корлякова
Никита Заболотный
Никита Сюсюкин
Валерий Толков
Сергей Шолох

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1250 ₽

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