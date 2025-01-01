Меню
Дело было в переулке
Спектакль Дело было в переулке

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

В Театре «Нур» — новая постановка о примирении

На сцене Театра «Нур» состоится увлекательная постановка, в центре которой оказываются соседи, долгое время живущие с обидой. История разворачивается вокруг конфликта, корни которого уходят в далекое прошлое — никчемная обида юности омрачила отношения между героями.

Соседи и их непростые отношения

Переулок между домами стал символической границей между двумя мирами. Отсутствие общения и понимания привело к тому, что герои перестали ценить важные моменты, которые их объединяли. Однако, как это бывает в настоящих историях, неожиданное вмешательство детей становится ключом к примирению. Они находят способ вернуть своих родителей к пониманию и уважению друг к другу.

Почему стоит посмотреть?

Эта постановка будет интересна всем, кто любит сюжеты о примирении и преодолении давних обид. Умело переданные переживания героев и глубокие наработки актеров оставят незабываемое впечатление. В спектакле прослеживается важная тема о том, как многое в жизни зависит от способности прощать и понимать другого человека.

Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории о восстановлении утраченных отношений и любви, которая может существовать даже после долгих лет обид.

Январь
17 января суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽

