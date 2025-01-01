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Дельфин
Киноафиша Дельфин

Дельфин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Дельфин: на волне лирики и экспрессии

Творческая траектория Дельфина — это постоянный эксперимент. Каждый его новый релиз, видео-работа и концерт становятся настоящим открытием как для него самого, так и для публики. Музыкант не боится менять свои подходы, и это делает его творчество уникальным и непредсказуемым.

Эволюция звука и лирики

Лирика Дельфина становится всё более экспрессивной, а художественные образы — конкретнее. Звук обретает рельефность, достигая тактильного эффекта. Каждый элемент его творчества гармонично сочетается, создавая единую сюжетную концепцию.

Завораживающее шоу

На предстоящем концерте зрителей ожидает не только обжигающий звук, но и впечатляющее световое шоу. Мультимедийные визуализации будут дополнять музыкальную стихию, создавая атмосферу полного погружения.

Команда перфекционистов

Как в студии, так и на сцене с Дельфином работает команда настоящих перфекционистов. Их творческая энергия наполняет пространство, преображая его вокруг. На этом концерте у вас будет возможность испытать это на себе и стать частью уникального музыкального события.

Не упустите шанс стать свидетелем этого захватывающего шоу! Дельфин и его команда готовы подарить зрителям незабываемые эмоции и новые впечатления.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 августа
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

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