Концерт Дельфина в «Пересвет-Арене»

В «Пересвет-Арене» состоится концерт Дельфина, где артист представит уникальный сет-лист, содержащий известные хиты и раритетные песни с первых альбомов. Это особое событие пройдет под открытым небом, создавая уникальную атмосферу.

Концерт станет частью формата Roof Live от команды «Эфир», которая нацелена на создание устойчивой культурной инфраструктуры летних городских событий. Мероприятие понравится поклонникам живой музыки и фанатам самого Дельфина.

Уникальная программа

Для этой программы готовится уникальный сет-лист, который включает не только известные хиты, но и редкие работы из ранних альбомов Дельфина. Эти песни, ставшие классикой, обретут новую жизнь под открытым небом.

Мультимедийные элементы

Отдельное внимание заслуживает мультимедийная часть выступления. Впечатляющий видеоряд и световые эффекты не только усиливают восприятие тонкой лирики, но и удивляют зрителей своими масштабами и креативностью.

Формат Roof Live

Roof Live — это флагманский формат от команды «Эфир», целью которой является не только организация концертов, но и развитие городской культуры через живую музыку. Проект поддерживает артистов, создавая лучшие условия для прямого общения с аудиторией и объединяя зрителей вокруг качественного музыкального контента.